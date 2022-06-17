EV Charging Vehicle Market – June Snapshot
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June 2022 Snapshot EV Charging Market
Click for full size — EV Charging MarketA look at year by year, as of June 17th, 2022
Here are top 100
NEW YORK STATE DEPARTMENTS
BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT
HALLANDALE BEACH, CITY OF (BROWARD)
NEW YORK STATE DEPARTMENTS
MUKILTEO SCHOOL DISTRICT 6
SAN MATEO, COUNTY OF
UNIVERSITY PARK, CITY OF (DALLAS)
MARIN, COUNTY OF
BEXAR, COUNTY OF
SAN DIEGO, CITY OF (SAN DIEGO)
HILLSBOROUGH COUNTY SCHOOL DISTRICT
WASHINGTON STATE JOINT TRANSPORTATION COMMITTEE
SPOKANE AIRPORT BOARD
FILLMORE UNIFIED SCH DIST
CALIFORNIA STATE DEPARTMENTS
SACRAMENTO, CITY OF (SACRAMENTO)
PALM DESERT, CITY OF (RIVERSIDE)
BAY HARBOR ISLANDS, TOWN OF (MIAMI-DADE)
FLORIDA STATE DEPARTMENTS
SPOKANE, CITY OF (SPOKANE)
BALTIMORE, CITY OF (BALTIMORE CITY)
GILROY, CITY OF (SANTA CLARA)
SAN FRANCISCO, CITY AND COUNTY OF (SAN FRANCISCO)
SACRAMENTO, CITY OF (SACRAMENTO)
ULSTER, COUNTY OF
FISHERSVILLE, CITY OF
NEW YORK STATE DEPARTMENTS
KYLE, CITY OF (HAYS)
BALTIMORE, CITY OF (BALTIMORE CITY)
SAN LUIS OBISPO, CITY OF (SAN LUIS OBISPO)
COVINA, CITY OF (LOS ANGELES)
NEW YORK STATE DEPARTMENTS
HALLANDALE BEACH, CITY OF (BROWARD)
HALLANDALE BEACH, CITY OF (BROWARD)
SACRAMENTO, CITY OF (SACRAMENTO)
WASHINGTON STATE JOINT TRANSPORTATION COMMITTEE
NASSAU, COUNTY OF
CARY, TOWN OF (WAKE)
OCEANSIDE, CITY OF (SAN DIEGO)
SANTA CLARA, CITY OF (SANTA CLARA)
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
LACEY, CITY OF (THURSTON)
LOS ANGELES COUNTY METRO TRANSIT AUTHORITY
NORTH CAROLINA STATE DEPARTMENTS
ROSEVILLE, CITY OF (PLACER)
NASSAU, COUNTY OF
NEW YORK STATE DEPARTMENTS
WASHINGTON STATE JOINT TRANSPORTATION COMMITTEE
ROCHESTER GENESEE REGIONAL TRANSPORTATION AUTHORITY
REDDING, CITY OF (SHASTA)
LOS ANGELES COUNTY METRO TRANSIT AUTHORITY
OAKLAND, CITY OF (ALAMEDA)
NEW YORK STATE DEPARTMENTS
NEW YORK, CITY OF (NEW YORK)
EAGLE, TOWN OF (EAGLE)
ARLINGTON, COUNTY OF
CHAMBLEE, CITY OF (DEKALB)
OAKLAND, CITY OF (ALAMEDA)
EASTSIDE UNION HIGH SCHOOL DIST
LIVERMORE, CITY OF (ALAMEDA)
CALIFORNIA STATE DEPARTMENTS
NEW YORK, CITY OF (NEW YORK)
NEW YORK STATE DEPARTMENTS
CALIFORNIA STATE DEPARTMENTS
CALIFORNIA STATE DEPARTMENTS
SAN MATEO, COUNTY OF
REDWOOD, CITY OF (SAN MATEO)
MECKLENBURG, COUNTY OF
SANTA ANA, CITY OF (ORANGE)
WACO, CITY OF (MCLENNAN)
WACO, CITY OF (MCLENNAN)
SNOHOMISH COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT 1
MARYLAND STATE DEPARTMENTS
LIVERMORE, CITY OF (ALAMEDA)
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-SAN MARCOS
SACRAMENTO, CITY OF (SACRAMENTO)
COLORADO STATE DEPARTMENTS
PORT ANGELES, CITY OF (CLALLAM)
DUBLIN, CITY OF (ALAMEDA)
DUBLIN, CITY OF (ALAMEDA)
GEORGIA STATE DEPARTMENTS
ARVIN, CITY OF (KERN)
MARIPOSA, COUNTY OF
ARLINGTON, COUNTY OF
SACRAMENTO, CITY OF (SACRAMENTO)
EVERETT, CITY OF (SNOHOMISH)
FAYETTEVILLE, CITY OF (CUMBERLAND)
COVINA, CITY OF (LOS ANGELES)
LOS ANGELES, CITY OF (LOS ANGELES)
NEW YORK STATE DEPARTMENTS
FRESNO, COUNTY OF
FULLERTON ELEM SCH DIST
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